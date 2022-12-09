Виктор Бут: страны Запада удивлены стремлением РФ развиваться и быть независимой

Вчера, 8 декабря, состоялся обмен Виктора Бута на Бритни Грайнер. Дмитрий Песков заявил, что это никак не меняет характер отношений между Россией и США.

После 14-летнего пребывания в американской тюрьме Бут рассказал, что русофобии там нет, но Запад искренне удивлён тому, что Россия хочет быть независимой страной после того, как распался Советский Союз.

"Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся, понимаешь, просто, как бы это сказать, жить и как бы никем не быть, понимаешь, рулимыми и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой и развиваться так, как наш народ это выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость", — цитирует освобождённого RT.

Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Виктор Бут был арестован по запросу Вашингтона в Тайланде. Обвинялся он в поддержке терроризма. Бут свою вину не признал.

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