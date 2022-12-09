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Песков: обмен Бута на Грайнер не означает улучшение отношений России и США

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер не свидетельствует о положительных изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона.

Как подчеркнул пресс-секретарь руководителя РФ Владимира Путина, стороны обсуждали только освобождение граждан. За процесс отвечали спецслужбы, добавил Песков.

"Двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном и кризисном состоянии", — отметил представитель Кремля, передают "Известия".

Ранее журналисты The American Spectator назвали обмен Бута на Грайнер проявлением слабости Штатов перед Россией.

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Виктора Бута экстрадировали в США
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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