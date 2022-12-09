Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер не свидетельствует о положительных изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона.
Как подчеркнул пресс-секретарь руководителя РФ Владимира Путина, стороны обсуждали только освобождение граждан. За процесс отвечали спецслужбы, добавил Песков.
"Двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном и кризисном состоянии", — отметил представитель Кремля, передают "Известия".
Ранее журналисты The American Spectator назвали обмен Бута на Грайнер проявлением слабости Штатов перед Россией.
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