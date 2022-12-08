Баскетболистка Грайнер заявила, что ещё вернётся в Россию

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер заявила, что ещё вернётся в Россию.

Когда Грайнер покидала колонию, одна из работниц спросила, вернётся ли она ещё когда-нибудь в Россию. В ответ на это баскетболистка, которую осудили за распространение наркотиков, кивнула. На видеозаписи, которое есть в распоряжении РИА Новости, видно, что Грайнер хотела что-то ещё показать руками, но они были заняты сумками.

"Да? Молодец, приезжай", — похвалила её работница колонии.

Бывший президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на обмен. По его мнению, Грайнер не стоит того, чтобы обменивать её на россиянина.