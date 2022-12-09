TAS: Байден и Госдеп сложились, как куча "дешёвых шезлонгов" с обменом Грайнер

США в лице президента страны Джо Байдена и всего Госдепартамента показали слабость перед Россией согласившись обменять гражданина РФ Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявили американские аналитики.

По их мнению, у Москвы должен был быть "весомый козырь", чтобы Штаты пошли на "неравнозначный" обмен.

"Байден, Камала и их госдепартамент сложились, как куча дешёвых шезлонгов. По-видимому, они приползли на коленях к Москве, умоляя о любой уступке. Ухмыляющиеся русские знали, что делать. Они улыбнулись и сообщили своим трусливым американским собеседникам: "Мы хотим Виктора, товарищи!”, — описали своё видение ситуации аналитики The American Spectator.

При этом по мнению авторов, в контексте ведения "переговоров по обмену" и самого факта, что Грайнер вернулась в Штаты, а Бут в Россию, это стало полной победой Москвы над Вашингтоном.