Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обмен Бута на Грайнер — это "тупой" и "непатриотичный позор" для США.
Ранее стало известно, что РФ и США провели обмен осужденными. Баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обвинили в России за контрабанду наркотических веществ, обменяли на россиянина Виктора Бута.
Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что данная сделка была не равнозначной.
"Какой "тупой" и непатриотичный позор для США", — написал Трамп.
По его мнению, гражданка США "в открытую ненавидит свою страну". Поэтому обменивать её на Бута несправедливо.
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