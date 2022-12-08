Трамп заявил, что обмен Бута на Грайнер — "тупой и непатриотичный позор для США"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обмен Бута на Грайнер — это "тупой" и "непатриотичный позор" для США.

Ранее стало известно, что РФ и США провели обмен осужденными. Баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обвинили в России за контрабанду наркотических веществ, обменяли на россиянина Виктора Бута.

Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что данная сделка была не равнозначной.

"Какой "тупой" и непатриотичный позор для США", — написал Трамп.

По его мнению, гражданка США "в открытую ненавидит свою страну". Поэтому обменивать её на Бута несправедливо.