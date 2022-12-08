Во внешнеполитическом ведомстве России сообщили, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер освобождена из российской тюрьмы для обмена на предпринимателя Виктора Бута.
"Бриттни Грайнер была освобождена из российского заключения в рамках обмена заключенными… на Виктора Бута", — пишет CNN со ссылкой на собственный источник.
В МИД РФ отметили, что процедура обмена успешно прошла в аэропорту Абу-Даби.
К слову, Бут был приговорен в 2012 году в Соединенных Штатах к 25 годам лишения свободы.
Ранее советник американского президента Джейк Салливан накануне заявил о готовности к "жёстким мерам" для возвращения в США баскетболистки Грайнер.
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