МИД РФ: баскетболистку Грайнер обменяли на Бута

Во внешнеполитическом ведомстве России сообщили, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер освобождена из российской тюрьмы для обмена на предпринимателя Виктора Бута.

"Бриттни Грайнер была освобождена из российского заключения в рамках обмена заключенными… на Виктора Бута", — пишет CNN со ссылкой на собственный источник.

В МИД РФ отметили, что процедура обмена успешно прошла в аэропорту Абу-Даби.

К слову, Бут был приговорен в 2012 году в Соединенных Штатах к 25 годам лишения свободы.

Ранее советник американского президента Джейк Салливан накануне заявил о готовности к "жёстким мерам" для возвращения в США баскетболистки Грайнер.