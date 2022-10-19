Губернатор Липецкой области: ограничения вводить не планируем

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, никаких ограничений на перемещение в регионе вводить не планируется, ситуация в области находится под полным контролем властей.

Артамонов подчеркнул, что ритм жизни в области остаётся прежним, а в случае появления каких-то новых распоряжений глава региона пообещал заблаговременно проинформировать жителей.

"Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения — заблаговременно оповестим", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что сейчас в регионе приводятся в порядок укрытия и подвалы в многоквартирных домах и социальных учреждениях.