Путин ввёл в приграничных Украине территориях средний уровень реагирования

Владимир Путин подписал Указ "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756".

Средний уровень реагирования распространяется на Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. Также будут реализованы меры по усилению охраны общественного порядка, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, введение особого режима въезда на территорию и выезда с неё. Помимо этого, местные жители будут отселены в безопасные районы.