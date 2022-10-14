Турчак: депутаты ГД помогут жителям Херсонщины выехать в другие регионы РФ

Согласно сообщению сенатора Андрея Турчака, депутаты и волонтёры "Единой России" окажут жителям Херсонской области помощь в организации выезда в другие регионы РФ, где они получат временное жильё и рабочие места.

Сенатор уточнил в своём Telegram-канале, что группа депутатов Госдумы уже находится в Херсонской области для того, чтобы помочь местным жителям организовать переезд.

Турчак объяснил, что такое решение принято в целях безопасности людей, поскольку в регионе угроза наступления ВСУ, которая усугубляется опасностью затопления территории.

"Выезд из Херсонской области в другие наши регионы необходим для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. Наши войска на правом берегу Херсона продолжают сдерживать попытки ВСУ прорвать оборону. Существует и угроза затопления территории. Поэтому так важно людям на время выехать из Херсонской области. Чтобы наши ребята могли встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их, без потерь среди мирного населения", — написал Турчак.