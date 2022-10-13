Степашин о выборах в 2024 году: очевидно, что замены Путину быть не может

Президенту РФ Владимиру Путину нет "никакой замены" и на фоне украинского конфликта, политического обострения и частичной мобилизации, ему придётся остаться ещё на один срок, заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин.

"Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что Путину придётся, хочет или не хочет, свой крест пронести ещё, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир", — пояснил политик.

Он подчеркнул, что сейчас идёт масштабное противостояние России с НАТО и менять президента никак нельзя. Несмотря на то, что руководить страной "невозможно вечно".

Следующие выборы президента России состоятся в 2024 году.