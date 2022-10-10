Помощник Медведева о его розыске СБУ: хотят совета о трепанации черепа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал своё объявление в розыск Службой безопасности Украины с тем, что что Киеву "понадобилась консультация о трепанации черепа". Об этом сообщил помощник Медведева Олег Осипов.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивный удары по России, заявив, что ему "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил ещё больших бед.

"Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа", — цитирует РИА "Новости" Осипова.

А вообще СБУ сегодня развило бурную имитацию деятельности. В розыск также были объявлены директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Стоит отметить, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине. Также глава СК РФ поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ более 700 должностных лиц России.