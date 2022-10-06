Генерал-лейтенант Бижев о снабжении российской армии: "Позорище для России"

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев оценил состояние снабжения российской армии, прокомментировав заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулёва о намерении разобраться с загадочным исчезновением полутора миллионов комплектов для военнослужащих, которые должны были находиться на пунктах приёма личного состава. Гурулёв отметил, что все эти годы финансирование армии происходило без сбоев, на него выделялось достаточно средств.

Бижев уверен, что вопрос о снабжении российской армии поднят весьма своевременно, добавив, что ему тоже непонятно, куда делись комплекты для военнослужащих.

Эксперт подчеркнул, что со снабжением ВС РФ уже давно пора разобраться.

"А то, что мы видим сейчас — позорище для России! Признаю, что надо было решать эту проблему намного раньше, но прошлого уже не исправить — надо разбираться с тем, что нам в итоге досталось", — сказал Бижев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее со снабжением тыла генпрокурора РФ Игоря Краснова попросили разобраться депутаты Андрей Картаполов и Виталий Пискарёв, написав с этой целью открытое письмо.