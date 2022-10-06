Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где большинство населения — русские, выступают на стороне России.
"Это констатация реальности, скорее. Потому что это действительно реальное положение дел ", — сказал Песков.
По его словам, в мире немало людей, помимо Маска, которые способных вдумчиво обрабатывать информацию и анализировать ситуацию.
Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что восточные регионы Украины населены в основном русскими, желающими присоединиться к России.
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