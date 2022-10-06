Восточные регионы Украины населены в основном русскими, желающими присоединения к России, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Таким образом он ответил на критику сенатора Линдси Грэма, который не согласился с планом предпринимателя по мирному урегулированию украинского кризиса.
"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там", — возразил политику Маск.
Он напомнил, что восток Украины населяют в основном русские, и "они предпочитают Россию".
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