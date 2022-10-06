Илон Маск: жители восточной части Украины предпочитают Россию

Восточные регионы Украины населены в основном русскими, желающими присоединения к России, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Таким образом он ответил на критику сенатора Линдси Грэма, который не согласился с планом предпринимателя по мирному урегулированию украинского кризиса.

"Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там", — возразил политику Маск.

Он напомнил, что восток Украины населяют в основном русские, и "они предпочитают Россию".