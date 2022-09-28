Захарова: Байден должен ответить, причастен ли он к аварии на "Северном потоке"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы президент США Джо Байден ответил, причастны ли США к авариям на трёх нитках газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые произошли 25 и 26 сентября.

Захарова напомнила, что 7 февраля текущего года Байден сказал:

"Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет… "Северного потока-2". Мы покончим с этим <…> Я вам обещаю, мы сможем это сделать".

По словам представителя МИД, президент США подкрепил своё намерение твёрдым обещанием. Захарова призвала Байдена нести ответственность за свои слова и рассказать, кто подорвал трубопроводы.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о том, что три нитки "Северных потоков" получили беспрецедентные повреждения. Профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель выразил уверенность в том, что аварии произошли в результате диверсий.