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Профессор о разрушении трёх ниток "Северных потоков": надеюсь на терпение Путина

Мир

Профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель рассказал Pravda.Ru о причинах разрушения трёх ниток "Северных потоков".

Профессор о разрушении трёх ниток "Северных потоков": надеюсь на терпение Путина

"Практически на 100% я уверен, что это диверсия. Потому что "Северный поток" строился с соблюдением всех технологических норм. Все морские трубопроводы работают весь положенный срок эксплуатации. "Северный поток-2" не эксплуатировался, там невозможны были никакие скачки давления. Поэтому разрушение возможно только в случае нарушений извне. Я на 99% уверен в таком сценарии", — заявил Бессель.

Для России последствия этого инцидента проявляются в потере денег, потому что поставки газа теперь будут приостановлены до окончания дорогостоящего и трудоёмкого ремонта, отметил профессор.

"С точки зрения последствий для всего мира — я надеюсь на невероятное терпение нашего президента, потому что это casus belli в квадрате. И это ничем хорошим не кончится. Идёт игра с повышением ставок. Если будет доказано, что была диверсия, то стоит ждать ответных действий со стороны РФ", — сказал собеседник издания.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о том, что три нитки "Северных потоков" получили беспрецедентные повреждения.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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