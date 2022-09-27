Шведский сейсмометр зарегистрировал мощные подводные взрывы в районе утечки газа с "Северного потока".
Ранее компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток — 2", сообщила о том, что на одной из ниток газопровода резко упало давление. ЧП произошло в территориальных водах Дании. Позже утечки газа были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока".
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил диверсию на трубопроводах.
Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что приказ о подрыве трубопровода могла отдать премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.