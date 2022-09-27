Подводные взрывы произошли в районе утечек газа на "Северном потоке"

Шведский сейсмометр зарегистрировал мощные подводные взрывы в районе утечки газа с "Северного потока".

Ранее компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток — 2", сообщила о том, что на одной из ниток газопровода резко упало давление. ЧП произошло в территориальных водах Дании. Позже утечки газа были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил диверсию на трубопроводах.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что приказ о подрыве трубопровода могла отдать премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.