Депутат Хамзаев считает, что выплачивать кредиты за мобилизованных должны банки

По мнению депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева считает, что государственные банки должны выплачивать кредиты за граждан, попавших под частичную мобилизацию.

Парламентарий полагает, что просто предоставить кредитные каникулы мобилизованным будет недостаточно, от государства нужна более ощутимая финансовая поддержка.

"Нужен не только самый простой вариант кредитных каникул, но инициатива от самих госбанков, которые возьмут на себя обязательства людей и будут самостоятельно закрывать долги человека, по мере нахождения бойца на передовой", — сказал Хамзаев в беседе с РИА Новости.

Депутат уверен, что со стороны государства будет более "честным", если погашение кредитов, в том числе ипотечных, которые были взяты мобилизованными россиянами, ляжет на банки.

Хамзаев назвал своё предложение "частичной мобилизацией всего банковского сектора с обеспечением гарантий семей всех мобилизованных".