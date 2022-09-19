Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум для признания региона субъектом Российской Федерации, сообщают РИА Новости. Зампредседателя ОП ЛНР Лина Вокалова зачитала обращение в ходе заседания инициативной группы.
Общественники региона полагают, что после воссоединения ЛНР с РФ республика сможет вернуться к мирной жизни.
"Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации. Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении Луганской Народной Республики, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию", — сообщила Лина Вокалова.
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