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Общественная палата ЛНР призвала Пасечника немедленно провести референдум

Политика

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум для признания региона субъектом Российской Федерации, сообщают РИА Новости. Зампредседателя ОП ЛНР Лина Вокалова зачитала обращение в ходе заседания инициативной группы.

Общественная палата ЛНР призвала Пасечника немедленно провести референдум

Общественники региона полагают, что после воссоединения ЛНР с РФ республика сможет вернуться к мирной жизни.

"Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации. Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении Луганской Народной Республики, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию", — сообщила Лина Вокалова.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Олег Артюков
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