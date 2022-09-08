Полянский: Запад "обрадовался" запросу СБ ООН по поставкам оружия Украине

Запрос России на заседание СБ ООН, в ходе которого, намерены обсудить поставки оружия на Украину, очень "порадовали" западных дипломатов, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что заседание должно состояться в кратчайшие сроки.

"Мы запросили провести до конца недели, желательно завтра после обеда, заседание СБ по вопросу угроз миру и безопасности, которые создают поставки западными странами оружия и боеприпасов на Украину", — пояснил первый зампред.

Он подчеркнул, что лица западных дипломатов в полной мере показали "радость" и заинтересованность в этом процессе.

"По внешнему виду было видно, что наш сюрприз их порадовал", — резюмировал Полянский.