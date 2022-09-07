Полянский: Россия припасла сюрпризы к заседанию СБ ООН по Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что для "бывших западных партнёров" припасены сюрпризы.

Заседание собирается по инициативе США и Албании, представители которых заявили, что хотят обсудить якобы имеющую место "фильтрацию" украинцев на территории России.

"Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место "фильтрации" украинцев на территории России", — написал Дмитрий Полянский в своём telegram-канале.

Он подчеркнул, что "нам есть что сказать в ответ": "…припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнёров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох".

Хотя не приходится сомневаться, что бывшие западные партнёры постараются проигнорировать аргументы России. И практически наверняка сделают вид, что они несущественны. Но адресованы-то они не только и даже не столько западным странам, но и другим.

Стоит заметить, что на 22 сентября запланировано заседание Совбеза ООН, которое также будет посвящено ситуации вокруг Украины. Пройти оно должно на министерском уровне.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер ранее заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров будет приглашён на эту встречу по умолчанию.

Вот только власти США не выдают визы российской делегации. И как будет разрешён этот вопрос, пока нет ясности.