МИД: освобождённые регионы Украины в праве попросить РФ о помощи с референдумами

Освобождённые регионы Украины имеют право обратиться за помощью к России и другим странам по вопросам финансовой поддержки и референдумов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

Речь идёт о:

Луганской и Донецкой народных республиках,

Запорожской и Херсонской области.

"Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН (Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, ПРООН), ОБСЕ, а также на двусторонней основе", — пояснил Суров РИА Новости.