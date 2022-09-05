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МИД: освобождённые регионы Украины в праве попросить РФ о помощи с референдумами

Политика

Освобождённые регионы Украины имеют право обратиться за помощью к России и другим странам по вопросам финансовой поддержки и референдумов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

Речь идёт о:

  • Луганской и Донецкой народных республиках,
  • Запорожской и Херсонской области.

"Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН (Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, ПРООН), ОБСЕ, а также на двусторонней основе", — пояснил Суров РИА Новости.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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