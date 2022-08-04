Галузин: отказ от ядерного оружия ослабит безопасность РФ

Посол России в Токио Михаил Галузин на круглом столе по тематике ядерного разоружения в Хиросиме заявил, что в то время, когда нарастает угроза извне, отказ от ядерного оружия существенно ослабит безопасность Российской Федерации и увеличит риски вооружённого конфликта с Западом.

"Для России обладание ядерным оружием на данном этапе является единственно возможным ответом на вполне конкретные внешние угрозы, которые не только не ослабевают, но, напротив, стремительно нарастают. В этих условиях немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабил бы безопасность нашей страны и обострил риски масштабного военного столкновения с Западом, не желающим признавать наши коренные интересы безопасности", — приводит его слова EADaily.

В то же время, представитель РФ в Японии отметил, что Москва приветствует достижение безъядерного мира и открыта к конструктивному диалогу с учётом всех заинтересованных сторон.

"Разумеется, такой диалог должен быть обязательно выстроен на основе равноправия и учета интересов всех сторон. Выступаем за подключение к процессу сокращения ядерных вооружений всех государств, обладающих военным ядерным потенциалом", — подчеркнул он.

Однако в последние годы, с точки зрения Галузина, "ощущается явный дефицит совместных усилий по поиску взаимоприемлемых, сбалансированных решений" в этой сфере.