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Галузин: отказ от ядерного оружия ослабит безопасность РФ

Политика

Посол России в Токио Михаил Галузин на круглом столе по тематике ядерного разоружения в Хиросиме заявил, что в то время, когда нарастает угроза извне, отказ от ядерного оружия существенно ослабит безопасность Российской Федерации и увеличит риски вооружённого конфликта с Западом.

Галузин: отказ от ядерного оружия ослабит безопасность РФ

"Для России обладание ядерным оружием на данном этапе является единственно возможным ответом на вполне конкретные внешние угрозы, которые не только не ослабевают, но, напротив, стремительно нарастают. В этих условиях немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабил бы безопасность нашей страны и обострил риски масштабного военного столкновения с Западом, не желающим признавать наши коренные интересы безопасности", — приводит его слова EADaily.

В то же время, представитель РФ в Японии отметил, что Москва приветствует достижение безъядерного мира и открыта к конструктивному диалогу с учётом всех заинтересованных сторон.

"Разумеется, такой диалог должен быть обязательно выстроен на основе равноправия и учета интересов всех сторон. Выступаем за подключение к процессу сокращения ядерных вооружений всех государств, обладающих военным ядерным потенциалом", — подчеркнул он.

Однако в последние годы, с точки зрения Галузина, "ощущается явный дефицит совместных усилий по поиску взаимоприемлемых, сбалансированных решений" в этой сфере.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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