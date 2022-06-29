Сатановский уличил Джонсона в незнании истории Великобритании

Политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал самые громкие конфузы лидеров стран НАТО.

На саммитах G7 и Североатлантического альянса прозвучал ряд антироссийских заявлений. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если бы президентом России была женщина, то она не начала бы спецоперацию на Украине.

По словам политолога Сатановского, Джонсон не только не знает общемировую историю, но и британскую. Эксперт перечислил женщин, которые вели войны. В частности, он упомянул царицу Савскую, женщину-фараона Хатшепсут, грузинскую царицу Тамару, российских императриц Елизавету Петровну и Екатерину Великую, премьер-министра Израиля Голду Меир. Сатановский допустил, что Джонсон может плохо разбираться в истории других стран мира, но прошлое собственной страны он тоже не знает.

"Про Елизавету Английскую, королеву Викторию и, прости Г-ди, Маргарет Тэтчер с её войной на Фолклендах, что — тоже ничего не слышал?! Женщина во главе государства так его врагам навалять может…", — написал эксперт в соцсетях.

Также Сатановского удивила реакция "вечно хихикающего" канцлера ФРГ Олафа Шольца на серьёзные вопросы. Он напомнил, что канцлер посмеивался, когда услышал про геноцид русских в Донбассе и когда журналисты задали ему вопросы про гарантии безопасности Украины.

Сатановский признался, что хочет приехать в Берлин в танковом строю и проверить:

"Он такой от природы, или от Зеленского клоунады набрался?"