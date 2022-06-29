Глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает, что, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной спецоперации на Украине не было.
"Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, — но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну* мачо — вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал", — заявил он в интервью немецкому телеканалу ZDF.
Ранее британский политэксперт Роджер Бойс заявил, все усилия Запада сдержать Путина оказались бесполезны, а значит самое время перенести боевые действия в Россию.
*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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