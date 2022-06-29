Джонсон: если бы Путин был женщиной СВО на Украине не было

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает, что, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной спецоперации на Украине не было.

"Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, — но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну* мачо — вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал", — заявил он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Ранее британский политэксперт Роджер Бойс заявил, все усилия Запада сдержать Путина оказались бесполезны, а значит самое время перенести боевые действия в Россию.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.