Полянский: эгоизм Запада может довести до конфликта в Ливии

Эгоизм западных лидеров только подогревает противоречия внутри Ливии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, из-за непланомерных действий ситуация в стране может выйти из-под контроля.

По словам зампостпреда при ООН, Запад пытается надавить на ливийскую власть и самостоятельно решить: кто и как будет управлять страной.

"Наши западные коллеги в духе неоколониального мышления хотели бы навязать ливийцам свой сценарий того, как должно выглядеть будущее устройство их страны и кто ей должен управлять. Считаем эту линию циничной и недопустимой", — пояснил Полянский на заседании СБ ООН.

Речь идёт о том, что Миссия ООН по поддержке в Ливии уже долгое время "обезглавлена" и не может выполнять свои функции, тогда как в стране назревает конфликт. Однако у миссии всё же есть руководитель. В декабре 2021 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил гражданку США Стефани Уильямс своим специальным советником по Ливии. Однако никакого результата это не принесло, кроме как недовольства самих ливийцев.