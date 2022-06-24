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В Совфеде оценили слова Кулебы о планах обсуждать с РФ границы "до 24 февраля"

Политика

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал Pravda.Ru заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что на переговорах с Россией может обсуждаться отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля".

В Совфеде оценили слова Кулебы о планах обсуждать с РФ границы "до 24 февраля"

"Границы ЛНР и ДНР имеет смысл обсуждать не только с РФ, но и с представителями республик Донбасса. С нашей точки зрения здесь обсуждать нечего, потому что мы уже в этих границах эти государства признали, заключили с ними договоры и обеспечиваем их безопасность в рамках вот этих самых границ", — заявил Климов.

Он напомнил, что Россия настаивает на демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.

"Мы не собираемся отказываться от этих задач или каким-то образом их переформулировать. Если киевские власти желают в этом отношении что-то сделать, тогда они должны общаться не через пресс-секретарей или какие-то публичные заявления, а через тот формат, который уже был заложен: есть группа переговорщиков, есть российские предложения и вперёд, а всё остальное это просто пока сотрясание воздуха", — отметил сенатор.

Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera Кулеба сказал, что на переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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