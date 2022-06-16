Коротченко: переговоры России и Украины начнутся не раньше осени

В первый день начала военной спецоперации по защите Донбасса президент России Владимир Путин предложил Киеву ряд условий. Однако власти Украины отказались вести переговоры. Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что сейчас украинский лидер Владимир Зеленский уже не сможет урегулировать конфликт с помощью дипломатии.

Аналитик полагает, что для начала переговоров Украины и России есть два определяющих фактора. Во-первых, диалог может состояться в случае катастрофического положения ВСУ. По его мнению, это произойдёт после того, как украинская группировка в Донбассе будет окончательно уничтожена.

"Второй фактор — это Великобритания. Она занимает категорическую позицию неприятия любых мирных договоренностей", — отметил Коротченко в беседе с "МК".

Более того, западные страны направляют на Украину крупные поставки вооружения, поэтому Киев не пойдёт на уступки в ближайшее время.

"Возможно, к началу осени Зеленский, будет вынужден учитывать критическое состояние украинской экономики и промышленности. Фактор наших военных побед и бедственное финансово-экономическое положение дел на Украине могут все-таки сподвигнуть киевский режим на практические переговоры", — заключил Коротченко.