Глава Минобороны Украины Резников: "Карфаген будет разрушен!"

Глава Минобороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вооружённый конфликт в стране. Во время переговоров украинский министр заявил, что от дальнейшей судьбы Украины зависит безопасность всего евроатлантического пространства. Также он прокомментировал противостояние с Россией и подчеркнул, что Киев никто не сможет остановить.

"Карфаген будет разрушен! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Но этим рукам нужно больше тяжёлого вооружения", — отметил министр в Twitter.