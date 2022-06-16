Глава Минобороны Украины Алексей Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вооружённый конфликт в стране. Во время переговоров украинский министр заявил, что от дальнейшей судьбы Украины зависит безопасность всего евроатлантического пространства. Также он прокомментировал противостояние с Россией и подчеркнул, что Киев никто не сможет остановить.
"Карфаген будет разрушен! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Но этим рукам нужно больше тяжёлого вооружения", — отметил министр в Twitter.
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Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.