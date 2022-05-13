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Автор Мария Карева

Кедми: Путин предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО в 2016 году

Политика

Политический эксперт Яков Кедми напомнил о выступлении Владимира Путина на совместной пресс-конференции президентов Финляндии и России. В 2016 году российский лидер отметил, что Североатлантический альянс будет готов бороться с Россией "до последнего финского солдата". Он подчеркнул, что в случае вступления Финляндии в НАТО финские войска потеряют свою независимость. 

"Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которые в одночасье окажутся на границах Российской Федерации. <...> Мы дорожим нейтральным статусом Финляндии, с уважением к этому относимся, но не нам решать этот вопрос", — заявил Путин.

Кедми отметил в своем Телеграм-канале, что Финляндия сама себе роет яму, планируя вступить в военно-политический блок. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
нато финляндия яков кедми владимир путин
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