Кедми: Путин предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО в 2016 году

Политический эксперт Яков Кедми напомнил о выступлении Владимира Путина на совместной пресс-конференции президентов Финляндии и России. В 2016 году российский лидер отметил, что Североатлантический альянс будет готов бороться с Россией "до последнего финского солдата". Он подчеркнул, что в случае вступления Финляндии в НАТО финские войска потеряют свою независимость.

"Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которые в одночасье окажутся на границах Российской Федерации. <...> Мы дорожим нейтральным статусом Финляндии, с уважением к этому относимся, но не нам решать этот вопрос", — заявил Путин.

Кедми отметил в своем Телеграм-канале, что Финляндия сама себе роет яму, планируя вступить в военно-политический блок.