"Печат": победа России в СВО на Украине положит конец господству Запада

Сербский журналист Боян Бильбия заявил, что начало военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины является вызовом всему западному миру. Если Москва выдержит давление со стороны стран коллективного Запада и одержит победу в украинском конфликте, то её примеру последуют многие страны.

"Неудача Запада на Украине ознаменует конец западному доминированию. Европейские государства возьмут курс на сближение с Москвой и заключат с Россией соглашения в области безопасности, тем самым ослабив американское влияние не только в регионе, но и в мире", — отмечает эксперт в издании "Печат".

Бильбия также прокомментировал заявления западной прессы по поводу спецоперации на Украине. Он отметил, что с одной стороны СМИ говорят о неспособности российской армии оказать сопротивление ВСУ, с другой стороны они считают Россию прямой угрозой НАТО. Бильбия подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала Киеву урегулировать конфликт с помощью дипломатических переговоров.

"Украинская сторона не только не ответила на эти предложения, но и решила дать жестокий отпор, положившись на альянс НАТО, а прежде всего на США, которые крайне заинтересованы в том, чтобы инвестировать миллиарды долларов в украинскую "машину смерти", — заявил журналист.