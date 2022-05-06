Володин: Европейское единство терпит крах

Европейское единство терпит крах, и странам, которые хотят сохранить свой суверенитет следует выходить из Евросоюза. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Европарламент выступил за глубокое реформирование ЕС. Поимом прочего, в числе одобренных решений есть и отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. То есть предлагается отказаться от права вето членов ЕС, пояснил Володин.

По его словам, это означает, что мнение отдельных государств и их граждан учитываться больше не будет. Ситуация с введением антироссийских санкций показала, что в этом вопросе у стран Евросоюза также нет единства, добавил спикер ГД.

"Возникает вопрос: кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения? Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь — выход из Евросоюза", — заключил политик.