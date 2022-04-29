Украине придётся платить за американскую военную помощь. И делать это будут ещё многие поколения граждан страны. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По мнению политика, мотивы решения конгресса США о ленд-лизе для Украины понятны. Это увеличит в разы прибыль американских военных корпораций. Ведь ленд-лиз — это кредит, причём недешёвый.
Володин напомнил о поставках вооружения по ленд-лизу от США Советскому Союзу во время Второй мировой войны. Долги после этого пришлось возвращать многие годы, поставляя американцам платину, золото, лес и тому подобное. И рассчитаться удалось лишь только в 2006 году.
"Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", — заключил Володин.
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