Стрелков: армия Румынии скрытно готовится занять Молдавию

Тревожные данные поступают из Молдавии. Источники сообщают, что в республику уже ввели большое количество румынских солдат и офицеров под видом "молдавских военных". Эти и другие признаки указывают на скрытую подготовку Румынии к войне, считает бывший глава Минобороны ДНР, военный аналитик Игорь Стрелков.

По его словам, значительная часть молдавских офицеров во всех штабах на всех ключевых должностях заменена на офицеров армии Румынии. Эксперт подчеркнул, что личный состав полностью заменён на румын в комендантских ротах воинских частей, выполняющих функции военной полиции.

Стрелков также добавил, что в срочном порядке на территории Молдавии создаются и наполняются извне склады военной формы и обуви, армейских пайков НАТО и прочего вспомогательного военного снаряжения, но не оружия.

По мнению источников, завозить оружие нет никакой необходимости, поскольку когда румынская армия займёт Молдову, она "придёт со всем своим". При этом мобилизация молдаван, скорее всего, или не планируется вовсе, или будет вспомогательного характера.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий выразил уверенность в скором признании Россией независимости Приднестровья. По мнению политика, нельзя допустить развязывания президентом Молдавии Майей Санду и её румынскими кураторами очередной войны на территории Приднестровья.