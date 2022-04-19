Лавров: Зеленский много что говорит, в зависимости, что он пьёт или курит

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью India Today.

Среди вопросов от журналистки India Today был и про украинского президента Владимира Зеленского.

Журналистка, в частности, спросила у главы МИД РФ: "Зеленский сказал, что Россия намерена использовать тактическое ядерное оружие. Так ли это?".

"Он много что говорит, зависит от того, что он пьёт или что он курит", — ответил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что вообще об этом надо спросить у самого Зеленского, ведь это он говорил об этом.

"Я думаю, что разведка какие-то ему сведения передала. Я не могу, честно говоря, комментировать то, что было сказано не совсем адекватным человеком", — добавил Лавров.

Также он заявил, что РФ создала специальную комиссию по расследованию событий в Буче. Это будут те же специалисты, которые в Сирии расследовали преступления "Белых касок".

Лавров подчеркнул, что США, Британия и другие страны Запада имеют весьма интересную привычку: запускают новые новостные сюжеты, когда считают, что эти сюжеты идеологически могут сыграть им на пользу.

А потом появляются новые факты, ставящие под сомнения эти сюжеты, а, когда это происходит, они сразу теряют к реальности интерес.