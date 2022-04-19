Лавров: Россия не планирует менять режим на Украине

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не собирается менять режим на Украине. Как подчеркнул российский министр, граждане должны самостоятельно решить, что делать дальше.

"Мы не намерены менять режим на Украине, мы говорили об этом постоянно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше", — сказал Лавров, передаёт India today.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России, у жителей Украины должна быть свобода выбора. При этом Москва не способна терпеть действия западных лидеров, которые навязали людям русофобию, отметил министр. Также он назвал происходящее трагедией, поскольку погибают граждане.

Ранее Лавров ответил, допускает ли РФ применение ядерного оружия на Украине. Как заявил министр, армия нашей страны рассматривает только обычное вооружение.