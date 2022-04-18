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Автор Дмитрий Плотников

Нацистка Фарион: держим курс на тотальную нацификацию и милитаризацию Украины

Политика

Чтобы одолеть Москву, Киев должен прекратить полагаться на "руководствующийся страхом перед Путиным" ЕС и, взяв бразды правления в свои руки, построить нацио-центристскую страну.

Нацистка Фарион: держим курс на тотальную нацификацию и милитаризацию Украины

Об этом заявила экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион.

Обзавестись соратниками — западноевропейскими государствами было верным решением, однако, чтобы одержать победу над "агрессором", Киеву надо полагаться лишь на себя. Нацистка из Львова уверена, что у Европы — нет храбрости противостоять России.

"Не ищите морали на Западе. На Западе сейчас — страх. Будем надеться, что этот страх будет подталкивать их к максимальному вооружению и использованию этого оружия против дикой Москвы. Страх, а не достоинство, принципы, идеалы… Мы — уничтожим врага, потому что таков путь нации к небу, к верховенству своей национальной идеи. Я надеюсь, что в ваших глазах произошел окончательный крах варварской Москвы. У кого еще не произошел — к психиатру", — вещала нацистка.

Русофобка настаивает, что Украина должна идти по стопам "польских панов", воссоздавших националистическое государство.

"Если мы не станем нацио-центричными, со своими убеждениями, то никогда не одолеем Москву. Не нужно думать, что сможем изменить Москву. Нужно думать, как изменить себя, а сделать это — очень просто сегодня. Для начала — перестать говорить московским языком. Для начала — перестать ходить в московскую церковь. Для начала — никогда не иметь дела с московским бизнесом", — продолжает Фарион.

Она возмущена, что в стране и дальше слышится московский язык. И дальше слышится, что в стране — Московский патриархат.

Львовская националистка подчеркнула, что Запад сегодня обязан сполна восполнить изъятые запасы вооружения для максимальной милитаризации. Фарион также думает, что денацификацию от Путина надо воспринимать как максимальную бандеризацию всей страны.

Теперь мы должны вооружить наших детей силой национальных идей, а сами должны вооружиться и нацидеей и оружием, подытожила нацистка.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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