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Автор Игорь Рябов

Историк Кнутов объяснил отказ Киева от стамбульских договорённостей

Политика

Военный эксперт, историк Юрий Кнутов прокомментировал Pravda.Ru отход Украины от предложений, сделанных на переговорах в Стамбуле.

Историк Кнутов объяснил отказ Киева от стамбульских договорённостей

"Сразу было понятно, что Киев откажется от всех стамбульских договорённостей и заявит, что это всё было достигнуто под прицелами российских ракет, и будет та же самая история, как с "Минском-1" и "Минском-2". Меня не удивляет, что Киев повёл себя таким образом. Мы вывели войска из Киевской и Черниговской областей, а Киев всё это объявил, как военную победу и решил, что при поддержке Запада есть смысл затянуть переговоры, а, может быть, даже их сорвать и таким образом провести эскалацию ситуации", — заявил Кнутов.

По его словам, Украина будет делать всё возможное, чтобы втянуть Североатлантический альянс в открытое столкновение с Россией на своей территории.

"Провокация в Буче сработала, санкции увеличились, и сейчас Киев будет пытаться затянуть военные действия, чтобы привлечь на свою сторону НАТО уже в открытой форме. Мы видим, как руководство Польши, Литвы, ещё ряда стран прямо говорят, что НАТО участвует в боевых действиях. До отправки войск остался один шаг. Вот этого добивается Украина", — отметил собеседник издания.

Кнутов назвал киевский режим недоговороспособным.

"Когда Украина терпит поражение, то тут же идёт на согласование условий договора. Так было в 2014 году, когда были котлы в Дебальцево и Иловайске. Такая же ситуация складывалась и сейчас, когда возникла угроза окружения Киева. Украина сразу пошла на согласование условий договора. Но как только военная ситуация поменялась, киевская власть тут же вернулись на свои нацистские позиции и сменила риторику на агрессивную", — подчеркнул военный эксперт.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в своём новом проекте мирного соглашения Украина отошла от предложений, сделанных российской стороне в Стамбуле.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы нато стамбул украина юрий кнутов сергей лавров
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