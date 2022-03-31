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Автор Ольга Лебедева

Лавров: Запад пытается сделать из Украины Афганистан-2

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке превратить Украину во “второй Афганистан".

Лавров: Запад пытается сделать из Украины Афганистан-2

Об этом он заявил во время встречи со своим пакистанским коллегой Махдум Шахом Махмудом Куреши в Китае, которая предваряла международный саммит по ситуации в центральноазиатской стране, назначенный на сегодня, 31 марта.

"Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, сейчас пытаются заменить Афганистан Украиной", - сказал Лавров.

Напомним, с 1978 года Афганистан является ареной войн с участием многочисленных международных игроков. Американские и другие западные войска покинули Кабул в прошлом году после двухдесятилетней оккупации, а страна перешла под власть талибов*.

Выступая перед встречей с министром иностранных дел Китая Ван И, Лавров заявил, что мир сейчас переживает “очень серьезный этап в истории международных отношений. По словам российского министра, Москва и Пекин теперь будут вместе работать над “многополярным, справедливым, демократическим” новым мировым порядком.

*террористическая организация, запрещённая в РФ 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы китай сергей лавров
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