Лавров: Запад пытается сделать из Украины Афганистан-2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке превратить Украину во “второй Афганистан".

Об этом он заявил во время встречи со своим пакистанским коллегой Махдум Шахом Махмудом Куреши в Китае, которая предваряла международный саммит по ситуации в центральноазиатской стране, назначенный на сегодня, 31 марта.

"Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, сейчас пытаются заменить Афганистан Украиной", - сказал Лавров.

Напомним, с 1978 года Афганистан является ареной войн с участием многочисленных международных игроков. Американские и другие западные войска покинули Кабул в прошлом году после двухдесятилетней оккупации, а страна перешла под власть талибов*.

Выступая перед встречей с министром иностранных дел Китая Ван И, Лавров заявил, что мир сейчас переживает “очень серьезный этап в истории международных отношений. По словам российского министра, Москва и Пекин теперь будут вместе работать над “многополярным, справедливым, демократическим” новым мировым порядком.

*террористическая организация, запрещённая в РФ