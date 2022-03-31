Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке превратить Украину во “второй Афганистан".
Об этом он заявил во время встречи со своим пакистанским коллегой Махдум Шахом Махмудом Куреши в Китае, которая предваряла международный саммит по ситуации в центральноазиатской стране, назначенный на сегодня, 31 марта.
"Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, сейчас пытаются заменить Афганистан Украиной", - сказал Лавров.
Напомним, с 1978 года Афганистан является ареной войн с участием многочисленных международных игроков. Американские и другие западные войска покинули Кабул в прошлом году после двухдесятилетней оккупации, а страна перешла под власть талибов*.
Выступая перед встречей с министром иностранных дел Китая Ван И, Лавров заявил, что мир сейчас переживает “очень серьезный этап в истории международных отношений. По словам российского министра, Москва и Пекин теперь будут вместе работать над “многополярным, справедливым, демократическим” новым мировым порядком.
*террористическая организация, запрещённая в РФ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.