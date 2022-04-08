Депутат Ананских назвал демагогией резолюция Европарламента по нефти и газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru резолюцию Европарламента с призывом запретить импорт российских нефти и газа.

"Мы понимаем, что Европарламент — это такое общество, где собираются люди поговорить, а поговорить не о чем. Поэтому неслучайно все попытки с нашей стороны наладить какое-то нормальное общение с Европарламентом были изначально утопичными. Потому что демагогия и популизм — это, наверное, два основных критерия, по которым они работают. Поэтому их предложение — это просто демагогия и популизм", — заявил Ананских.

По его словам, никто не будет обращать внимания на резолюцию Европарламента, потому что Брюссель может говорить одно, а отвечать за последствия для экономики Евросоюза будут другие люди.

"Эта резолюция Европарламента ничего ни для кого не значит, кроме как почитали и забыли. В принципе, для нас то же самое", — отметил собеседник издания.

В четверг, 7 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом ввести "тотальное эмбарго" на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено, если РФ "восстановит независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины".