Европарламент призвал отказаться от российского сырья

На последней сессии Европейского парламента, прошедшей в четверг, была принята резолюция о новых санкциях против России. Среди предложений — полный запрет на импорт российского сырья и энергоресурсов.

По замыслу европарламентариев, эмбарго должно затронуть российский импорт нефти, газа, ядерного топлива и угля. При этом ограничения должны быть снятии, если Россия поможет "восстановить территориальную целостность Украины".

Меры, предлагаемые Европарламентом, не является обязательными для стран ЕС. На данный момент, меры по остановке российского энергоимпорта пока не включены в готовящийся пакет санкций, однако их обсудят позже в апреле. При этом руководство Евросоюза признает необходимость таких ограничений.