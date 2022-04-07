Ужесточение антироссийских санкций приведёт к колоссальному росту коррупции в стране, считает полномочный представитель кабмина в Верховном и Конституционном судах Михаил Барщевский. Это мнение он высказал на круглом столе, организованном НИУ ВШЭ.
Барщевский связал это с необходимым увеличением роли государства в экономике и общественной жизни из-за санкций. По его мнению, это неизбежно оборачивается ростом коррупции, и даже жесткие наказания не помогут этого избежать. Только гражданское общество и политическая конкуренция являются рецептом против коррупции.
Не все участники круглого стола согласились с полпредом. По мнению профессора ВШЭ Леонида Полякова, напротив, тяжелые условия заставят правительство более серьёзно отнестись к борьбе с коррупционными схемами.
Коррупция — серьёзная проблема для России и всего международного сообщества. К сожалению, борьбе с ней в последние годы препятствовала пандемия.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.