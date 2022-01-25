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Автор Светлана Нерадовская

The Guardian: борьбе с коррупцией мешает пандемия

Мир

Практически всем странам мира не только не удаётся эффективно бороться с коррупцией, — в решении этой проблемы они откатываются назад. Такие выводы сделаны в ежегодной докладе Transparency International, о чём сообщает издание The Guardian.

The Guardian: борьбе с коррупцией мешает пандемия

В отчёте говорится, что подавляющее большинство стран мира — 86% — не преуспели в борьбе с коррупцией, и проблема с ней стала ещё больше, чем была раньше. Авторы доклада считают, что в снижении значимости демократии и нарушениях прав человека виноваты власти, использовавшие в своих интересах пандемию.

Согласно отчёту, лучше всего обстоят дела в плане борьбы с коррупцией в:

  • Финляндии;
  • Новой Зеландии;
  • Дании.

В числе наиболее коррумпированных государств названы:

  • Сирия;
  • Сомали;
  • Южный Судан.

Отдельно авторы называют Венгрию и Турцию, в которых благодаря коррупции произошло укрепление авторитарного режима правления.

В отчёте говорится, что признанные мировые лидеры в плане демократии — США, Австралия и Канада — испытывают в настоящее время сложности в борьбе с коррупцией, и их показатели в этом отношении ухудшаются. Это хорошо видно на примере США, которые опустились на 27-е место в мире в 2021 году, впервые покинув ТОП-25 стран с лучшим показателем динамики борьбы с коррупцией.

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Как страны побороли коррупцию ?
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша сирия канада сомали финляндия коррупция новая зеландия
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