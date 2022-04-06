Именем Жириновского следует назвать улицу в Киеве, предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выразил надежду на то, что когда-нибудь одну из улиц Киева назовут именем Владимира Жириновского.

"Думаю, наверное, что когда-нибудь можно будет поставить вопрос о том, чтобы именем Жириновского назвали одну из улиц в городе Киеве", — высказался он на видео в своём Telegram-канале.

Матвеев добавил, что уход Жириновского из жизни — это невосполнимая утрата для партии ЛДПР и всего депутатского корпуса Думы.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский скончался вследствие тяжёлой болезни. Он сообщил об этом на заседании Госдумы, была объявлена минута молчания, само заседание прервали.

Позже стало известно, что временным руководителем фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий на время организации траурных мероприятий.