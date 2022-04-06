Депутат Слуцкий назначен врио главы фракции ЛДПР, сообщил источник

В связи с уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского временным руководителем фракции назначен Леонид Слуцкий на время организации траурных мероприятий.

"Временно исполняющим руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий решением фракции назначается Леонид Слуцкий", — передаёт РИА Новости информацию, полученную от источника.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский скончался вследствие тяжёлой болезни. Он сообщил об этом на заседании Госдумы, была объявлена минута молчания, само заседание прервали.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР. Жириновский многое сделал для становления и развития российского парламентаризма и отечественного законодательства, заметил глава государства.