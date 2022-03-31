В ГД объяснили возвращение Токио Курилам статуса "оккупированных" давлением США

Формулировка в отношении Южных Курил, как "оккупированной незаконно территории" недопустима и помешает подписанию мирного договора между Японией и Россией, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа подчеркнул, что подобное решение могло быть принято под давлением США на своих партнёров, чтобы повлиять на российскую сторону.

"Появление такой формулировки связано с тем, что США продолжают пытаться оказывать давление на своих партнёров", — пояснил первый замглавы в беседе с РИА Новости. — Мы выражаем протест, такие формулировки недопустимы. Эти действия усложняют подписание мирного договора с Японией, создают напряжение в отношении Москвы и Токио… Россия обязательно ответит".

По словам Чепы, характерно, что именно сейчас появилась такая "недружественная" формулировка. Он подчеркнул, что по "линии МИД будут соответствующие решения", касательно этого вопроса.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что японские власти впервые с 2003 года изменили формулировку в "Синей книге по дипломатии" относительно Южных Курил. Так, теперь официально территория считается "незаконно оккупированной" Российской Федерацией.