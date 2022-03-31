Кисида: Токио пытался построить с РФ "устойчивые отношения"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что политика в отношении России, которую Токио проводил в последние годы "не ошибочна". Кроме того, политик "припомнил" российской стороне Крым и уточнил, что это было нарушением суверенитета Украины.

Также премьер считает, что и стратегия в отношении мирного договора между Японией и Россией была избрана верно. Кроме того, Кисида подчеркнул, что Япония "сдерживала напряжённость" в 2014 году.

"Присоединение Крыма к России в 2014 году было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Международное сообщество, включая Японию, сотрудничало, стараясь всячески воздействовать на Россию и Украину, чтобы ослабить напряжённость", — заявил Кисида на выступлении в парламенте.

Как подчеркнул политик, все эти годы Токио пытался "строить устойчивые отношения" с Москвой и настаивал на подписании мирного соглашения. Как уточнил Кисида "это было важно" в рамках национальных интересов.