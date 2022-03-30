Путин запретил госорганам использовать иностранное ПО

Российские госорганы и другие госзаказчики должны с 1 января 2025 года должны отказаться от использования иностранного программного обеспечения на значимых объектах критической инфраструктуры. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 30 марта.

Также глава государства запретил госзаказчикам с 31 марта закупать иностранные программы для использования на критической инфраструктуре без согласования с профильным ведомством.

Ранее агентство по оборонному экспортному контролю Израиля предотвратило попытки Украины купить программу наблюдения Pegasus у израильской компании NSO.