Агентство по оборонному экспортному контролю Израиля предотвратило попытки Украины приобрести программу наблюдения Pegasus у израильской компании NSO.
Согласно информации, предоставленной источниками газете The Washington Post, попытка Украины получить шпионское программное обеспечение могла произойти в 2019 году. Точная дата сорвавшейся сделки неизвестна.
В статье, опубликованной таблоидом, упоминается срыв аналогичной сделки NSO с Эстонией, на которую наложены ограничения на использование программы за телефонный шпионаж.
В качестве причины инсайдеры издания назвали "опасения по поводу реакции России".
Американская газета уточняет, что вице-премьер Украины Михаил Федоров отказался подтвердить, пыталась ли его страна приобрести программу Pegasus, но признал, что они хотят получить израильские технологии. А вот Министерство обороны Эстонии вообще отказалось комментировать этот вопрос.
К слову, в обозримом будущем Израиль вообще вряд ли настроен вести дела с Украиной по причине, мягко говоря, неудачного выступления Владимира Зеленского перед парламентом страны:
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