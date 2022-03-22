МИД Китая пригрозил США ответными мерами за санкции против чиновников КНР

В Китае назвали США "главными нарушителями прав человека в мире".

В МИДе КНР возмущены санкциями против китайских чиновников. Руководство Китая готово принять ответные меры против США. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США. <…> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ", — цитирует слова Вэньбиня ТАСС.

Ранее стало известно, что в США вводят визовые ограничения против представителей КНР. Таким образом Вашингтон пытается наказать Пекин за предполагаемые репрессии, запугивание и преследование правозащитников и диссидентов.